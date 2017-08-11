Сургутские медики рассказали, как правильно бегать

12 августа 2017 года, в День физкультурника, в городе Сургуте пройдет спортивный праздник «Фестиваль физкультуры и спорта #МойСпорт».

На лыжероллерной трассе спортивного объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» пройдет массовый любительский забег «В ритме Цели» на дистанции 3 км, 10 км, 21км.

Основным организатором забега является Школа правильного бега I love running, которая в рамках подготовки к забегу регулярно проводит открытые тренировки для всех желающих освоить азы техники бега, беговые экскурсии по городу, а также лекции, посвященные здоровью бегунов.

Ранее лекторий Школы бега посетила заведующая филиалом Клинического врачебно-физкультурного диспансера в Сургуте, врач по спортивной медицине Екатерина Ибрагимова с лекцией на актуальную тему «Бег и здоровье».

«Чтобы бег был для здоровья, его нужно полюбить! - отметила Екатерина Александровна. - Для меня одной из причин полюбить бег стало состояние, схожее с медитацией. Когда находишь свой ритм дыхания, свой темп, свою амплитуду движения, ты уже не контролируешь процесс, а растворяешься в нем. Появляется внутренняя точка опоры, ты расслаблен, исчезают мысли и напряжение, слушаешь дыхание и чувствуешь, как каждый шаг тебя освобождает. Иногда, наоборот, во время бега я обдумываю различные рабочие моменты, планирую свое ближайшее или дальнейшее будущее».