Югорчан призывают оценить качество услуг частных медицинских клиник

Электронное анкетирование граждан, по независимой оценке качества оказания медицинских услуг на официальном сайте Минздрава доступно до 20 августа 2017 года.

До этого времени каждый желающий, который ранее воспользовался услугами медицинских организаций, может дать им свою оценку.

Департамент здравоохранения округа предлагает жителям региона заполнить электронную анкету-опросник о качестве услуг в частных медицинских клиниках. Это не займет больше пяти минут, но поможет определить удовлетворенность пациентов оказанными услугами по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицинской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинского учреждения.

Для того чтобы проголосовать, нужно зайти на официальный сайт департамента здравоохранения автономного округа dzhmao.ru, вверху нажать на кнопку меню «О департаменте», выбрать «Независимую оценку качества оказания медицинских услуг», нажать на баннер «Участвовать в голосовании», далее выбрать анкету для амбулаторных условий и заполнить ее на официальном сайте Минздрава. Второй вариант – проголосовать на сайте министерства.

Отметим, что в оценке нуждаются частные медицинские организации в Ханты-Мансийске, Урае, Сургуте, Пыть-Яхе, Нижневартовске, Нягани, Когалыме, Лангепасе, Нефтеюганске, а также в Белоярском, Сургутском и Октябрьском районах.