ВЦИОМ: Жить в частных домах хотели бы две трети граждан

ВЦИОМ провел очередной опрос, согласно которому, большинство россиян (66 процентов) хотели бы жить в частном доме, сообщают «Ведомости».

«Жить в частных домах хотели бы две трети граждан (66 процентов), причем эта доля превышает 50 процентов среди жителей всех типов домов. Фактически в настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше (34 процента)», - отмечается в докладе. Также они отметили, что предпочли бы здания не старше 7 лет.

В докладе отмечается, что лишь каждый пять хотел бы жить в многоэтажном доме (17 процентов). При этом в панельных дома готовы жить лишь 7 процентов россиян, а в монолитных домах и того меньше 3 процента.

Обязательным элементом инфраструктуры современного многоквартирного дома большинство россиян считают детские площадки (84 процента), наличие парковочных мест (71 процент) и продуктовых магазинов (66 процентов).

При этом половина респондентов считает, что живут в доме, состояние которого удовлетворительное. Лишь каждый третий (34 процента) отметил состояние дома как «хорошее». И 16 процентов оценили его как « Плохое».

Опрос проводился среди 1200 человек.