Корейская война? Российские ПВО на Дальнем Востоке приведены в полную боеготовность

Системы противовоздушной обороны РФ на Дальнем Востоке привели в состояние повышенной боеготовности из-за ситуации вокруг КНДР. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление сенатора Виктора Озерова, ранее возглавлявшего комитет Совфеда по обороне и безопасности.

По его словам, российские военные отслеживают происходящее вокруг Северной Кореи. Зоны возможных пусков ракет находятся под повышенным вниманием.

Озеров добавил, что в число задач ПВО входит и обеспечение безопасности территории России в случае неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока". При этом есть более серьезные задачи, отметил он.

Как напоминают "Известия", ранее Соединенные Штаты и КНДР обменялись угрозами. Президент США Дональд Трамп пообещал наказать Пхеньян в случае возможной атаки "огнем и яростью" и пригрозил "невообразимыми последствиями" республике. В свою очередь, КНДР заявила, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана.