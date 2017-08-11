Блудный сын. В Тюмени мужчина пропал, объявился, и снова пропал

Накануне в редакцию тюменской интернет-газеты "Вслух.ру" обратилась мать, которая с 30 июля 30 июля не имеет никаких вестей о сыне Иване Дееве 1976 года рождения.

По словам женщины, сын работает в музейном комплексе им. И.Я. Словцова. 30 июля он отправился на работу. В 18 часов работник ушел из музея, но дома его не дождались.

"Я заявила в полицию, обзвонила все больницы. Это не принесло никаких результатов", – рассказала горюющая мать. Есть информация, что Ивана Деева в последний раз видели в парке на ул. Рижской, он направлялся в сторону ДК "Строитель".

Интересно, что сегодня мать сообщила, что сын пришел домой в ее отсутствие, оставил записку, переоделся и ушел снова. Сейчас у полиции нет никаких оснований предполагать, что в отношении "блудного сына" совершены какие-либо противоправные действия.