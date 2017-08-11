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День строителя. Сургут может стать крупным транспортным узлом

Правда этому помешает темп дорожного строительства

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Во время конференции «Агломерация», прошедшей в рамках Дня строителя в Сургутской филармонии, профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин, подвел итоги анализа дорожной сети города и рассказал о состоянии инфраструктуры в целом в России. Выводы, ожидаемо, не обнадеживают.

«Если смотреть в целом, то по качеству автомобильных дорог Россия находится в самом конце мирового списка. Впрочем, для людей, которые часто путешествуют на автомобиле, в этом нет ничего удивительного, - рассказывает профессор Блинкин, - По плотности дорожной сети на душу населения и на одну тысячу километров территории наша страна находится в нижнем кластере. Связано это прежде всего с экономической политикой. Дело в многолетнем недофинасировании развития инфраструктуры. И речь не о десятилетиях – это продолжается по меньшей мере столетие. По дорогам разрыв с мировыми лидерами просто катастрофический

Темпы строительства инфраструктуры продолжаются оставаться крайне низкими и сейчас. Это касается дорог любого уровня – начиная от федеральных и заканчивая муниципальными.

«По территории Югры по проектам должны проходить три важных коридора: Северный маршрут, проходящий через Нефтеюганск, Сургут до Томска, Северная сибирская железная дорога и Сибирский коридор от Тюмени до Салехарда. Чтобы вы понимали: о Северном маршруте я впервые услышал на научно-техническом совете в 1971 году, а о Севсибе – в начале 1980-х годов. Темпы дорожного строительства можете сами себе представить. Ну и просто в качестве справочной информации – суммарное строительство дорог высшей категории в России за 2016 год составило порядка 100 километров, а в Китае – более 11 тысяч километров», - поделился невеселыми данными московский гость.

По словам Михаила Блинкина, Сургут имеет потенциал в будущем стать мощным транспортным узлом. В то же время, при сохранении нынешних темпов строительства, реализация возможностей округа и Сургута может отодвинуться на неопределенный срок. В своем докладе профессор ВШЭ коснулся и типично городских проблем в дорожной сети Сургута:

«Очевидно, что в пределах ядра города очень низкая пропускная способность. Отсутствует направленная связь Нефтеюганского шоссе с Восточной объездной дорогой. Помимо этого, присутствует типичный дисбаланс развития транспортной проблемы и спроса на ее использование.

Научные исследования показали, что на долю инфраструктуры в городе не должно отводиться менее 30 процентов его территории. В Сургуте этот показатель находится на уровне примерно семи процентов. Решение проблем Сургута есть два: первый предполагает оптимизацию дорожного движения через улучшение инфраструктуры и правильную работу светофоров. Во втором сценарии нужно ломать систему через колено – сильно повышать стоимость владения автомобилем, вводить в городе платную парковку и дополнительные сборы с автомобилистов

Специалисты ВШЭ предложили и конкретные сценарии решения проблем города. В частности, на пересечении Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского возможно создание развязок, которые существенно повысили бы пропускную способность на этом участке. Помимо этого, предлагается оптимизировать работу светофоров на самых загруженных перекрестках и напрямую соединить Нефтеюганское шоссе с Восточной объездной дорогой. Этот комплекс мер, по словам авторов проекта, позволит разгрузить транспортную сеть города.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 101, комментариев: 0


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