​Старый новый дом. Жильцы Ленинградской,4, дождались капитального ремонта

В Сургуте медленно, но верно облагораживаются старые дома. Теперь очередь дошла и до претендента на Ленинградской, 4. Построенная в 1981 году пятиэтажка, находящаяся через дорогу с торгового центра «Невский», давно нуждалась в хорошем ремонте. Кстати, общая площадь помещений в доме оценивается почти в три тысячи квадратных метров.

Сайт kapremontugra.ru сообщает, что с 2017 по 2019 годы жильцов Ленинградской, 4, ждет ремонт системы холодного водоснабжения (горячего, кстати, тоже), починка системы водоотведения, приведение в должный вид крыши дома, налаживание систем электроснабжения и теплоснабжения.