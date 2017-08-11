В районе с.п. Локосово произошло ужасное ДТП. Погибли трое человек

10 августа 2017 года около двух часов дня в районе с.п. Локосово, произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota HILUX допустил занос автомобиля, машину выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с Камазом. По информации ОГИБДД по Сургутскому району в результате ДТП водитель и два пассажира Toyota погибли на месте, 31-летней водитель КамАЗа получил телесные повреждения.













Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге.