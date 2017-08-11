В Югре формируются новые промышленные кластеры

Механизмы содействия в доступе малого и среднего предпринимательства к закупкам нефтегазовых предприятий, а также развитие индустриальных парков и создание промышленных кластеров на территории Урала стало темой выездного заседания совета по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО.

Зам полномочного представителя Президента РФ Александр Моисеев выразил слова признательности в адрес главы региона Натальи Комаровой и ее заместителей за предоставленную площадку для диалога. Он подчеркнул, что от того, как и где будет проводиться мероприятие, во многом зависит и содержание разговора, и рекомендации.

«Выбор Югры в качестве площадки не случаен, экономика округа занимает одно из ведущих мест не только в УрФо, но и в России в целом. Доля инвестиций Югры в общем объеме инвестиций УрФо составляет более 35 процентов. По итогам первого квартала 2017 года в регионе фиксируется уверенный рост объема инвестиций по отношению к аналогичному периоду прошлого года», - отметил заместитель полпреда по УрФО.

Напомним, что на сегодняшний день округе зарегистрировано более 70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это значительная цифра. По показателям на 1000 населения приходится 47 предприятий. Эти параметры и результаты определили тему заседания совета.

Стоит отметить, что в преддверие совещания, члены совета посетили технопарк высоких технологий Югры. Алексанр Моисеев отметил факт, что именно в округе открылся первый детский технопарк «Кванториум Югры». В этом направлении Югра смогла обойти один из самых динамично развивающихся регионов - Татарстан.

В июне 2017 года в округе утвердили обновленную стратегию развития региона до 2030 года, которая предполагает глобальное технологическое перевооружение существующих и создание новых высокотехнологичных мощностей, прежде всего не в нефтяных секторах экономики. В правительстве Югры впервые появилось направление промышленности, выделенное в отдельный блок со специальными институтами развития.