В ИКЦ «Старый Сургут» готовятся к «Урожаю года – 2017»

Ежегодный городской праздник-ярмарка сургутских огородников и садоводов пройдет 26 августа на территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Участником конкурса может стать любой житель города, занимающийся огородничеством, садоводством, цветоводством, а также организации, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, занятые выращиванием, обработкой, заготовкой и реализацией сельскохозяйственной и цветочной продукции.

Пятнадцатый по счету конкурс «Урожай года» пройдет под эгидой Года экологии в Югре.

«Основная составляющая конкурса – это выставка «Дары Севера». В девяти номинациях можно представить не только овощи, фрукты, плодово-ягодные культуры, элементы ландшафтного дизайна, малых архитектурных форм, но и животных, которые содержатся у сургутян на приусадебных участках. В настоящее время подано более пятидесяти заявок на участие в празднике урожая, и мы продолжаем принимать их до 22 августа включительно. Поэтому могу сказать, что участников будет еще больше. Мы уверены, что праздник будет содержательным, интересным и красочным», - рассказал директор ИКЦ «Старый Сургут» Антон Акулов.

По условиям выставки-ярмарки в каждой номинации предусмотрено три призовых места. Призовой фонд разнообразный – победителей ждут различные подарочные сертификаты, товары охотничьего, рыболовного, дачного профиля. Тут и элементы садово-парковой мебели, инструментарий для обработки участков, абонементы на посещение оздоровительно-спортивных и культурных центров и многое другое.