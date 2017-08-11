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Против популярного видеоблогера kamikadzedead, собираются возбудить уголовное дело за склонение к суициду

Против популярного видеоблогера Дмитрия Иванова, kamikadzedead, собираются возбудить уголовное дело, сообщают «Эхо Москвы».

Сам Иванов пояснил на своём канале в Youtube, что на его шуточное видео семилетней давности пожаловался некий блогер. В этом видео Иванов призвал, тех, кто зарабатывает меньше 20 тысяч рублей, сброситься со скалы. При этом сам блогер подчеркнул, что шутка была неудачной, и он скрыл этот ролик. Тем не менее, видео попало в общественный доступ. Теперь блогера подозревают в склонении к суициду.


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Сегодня в 12:48, просмотров: 87, комментариев: 0


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