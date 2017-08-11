Тюменские КВНщики стали ведущими телешоу на ТНТ //ВИДЕО

Тюменская команда КВН «Союз» стали ведущими телешоу на ТНТ. Первыми гостями тюменцев стали Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов из Comedy Club, сообщают «72.ru».

Новое шоу носит название «Студия СОЮЗ», его основа – шутки и музыкальное сопровождение. Для съемок в программу приглашается две знаменитости, которые соревнуются в знании песен русских исполнителей.

Зрители особенно оценили раунд «Один раз не Костюшкин Стас». Гарику и Тимуру предложили вставить недостающие слова в тексте песни исполнительницы Юлии Морозовой.

«Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов – веселые ребята. Потом у нас побывала и Ольга Бузова. Очень классная и ироничная девушка», – рассказали участники шоу Айдар Гараев и Виктор Щетков в своем видео, опубликованном на официальной страничке программы.

Видео взято с канала Minde XS

Новая программа теперь будет выходить каждую неделю по четвергам в 21:00.