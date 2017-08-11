Прокурор Югры поручил провести проверку по факту пожара на месторождении

Прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту возгорания на объекте АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дано указание обеспечить всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации, проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц», - отметили в прокуратуре ХМАО.

За исполнением соответствующего поручения установлен контроль.

Добавим, свою проверку проводит также СК РФ по ХМАО-Югре. Сотрудники ведомства уже выехали на место ЧП, в результате которого восемь человек получили травмы. Как стало известно, при производстве работ подрядной организацией ООО "Интегра-Бурение" произошло возгорание нефтегазовой смеси и бурового станка.