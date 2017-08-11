​В Сургуте подвели итог соревнований по проф. мастерству среди нескольких крупных ГРЭС

Филиал «Берзовская ГРЭС» заняла первое место в соревнованиях по профессиональному мастерству среди нескольких крупных ГРЭС с результатом 2623 балла. Филиал «Сургутская ГРЭС-2», занявший второе место, набрал 2559 баллов. Замкнули тройку победителей филиал «Смоленская ГРЭС», итог команды - 2375 очков. Четвертое место – у филиала «Яйвинская ГРЭС» - 2050 баллов, пятое место заняла «Шатурская ГРЭС», набрав 1759 баллов.

Каждая команда выступила на шести этапах, среди которых: проверка знаний нормативно-технической документации, управление технологическим оборудованием, выявление нарушений правил охраны труда и техники безопасности, оказание доврачебной помощи, проверка нарядно-допускной системы и пожарно-техническая эстафета.

Благодаря соревнованиям, которые проходят раз в два года, участники команд получили новые профессиональные знания и умения. Стоит отметить, что в ходе соревнований, показали хорошую подготовку и высокое профессиональное мастерство команды филиалов ПАО «Юнипро».