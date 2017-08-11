МЧС ХМАО: Пожар на месторождении тушила частная пожарная охрана

Для тушения пожара, который произошел накануне на Ван-Еганском нефтегазоконденсатном месторождении АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (входит в «РН Холдинг», принадлежащий «Роснефти») сотрудники МЧС Югры не привлекались. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам собеседника, тушение пожара осуществляется частной компаний, которая осуществляет пожарную охрану на объекте.

«Ближайшее подразделение МЧС находится в городе Радужный. Их вызывали, но на пути следования на скважину дали отбой, так как на месте своими силами справлялись с возгоранием», - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре.

Добавим, восемь человек пострадали и были госпитализированы в результате возгорания нефтяной скважины в Нижневартовском районе. На место происшествия выехали сотрудники регионального СКР.