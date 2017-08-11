​А вы жалуетесь! В Тюмени в ближайшие дни ждут минусовую температуру. Что в Сургуте?

Тюменский Гидрометцентр сообщил, что на юге области в ближайшие две ночи ожидаются заморозки. Таким образом 11 и 12 августа в приземном слое температура воздуха может опустится до минус трех градусов.

«В пятницу в Тюменской области будет переменная облачность, в некоторых районах небольшой дождь, ветер 4-9 м/с, – сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области. – Утром в отдельных районах ожидается туман. Температура ночью +4...+9, в приземном слое до -3, днем +12...+17, местами до +7».

Тюменских дачников предупредили, что такие заморозки могут уничтожить сельскохозяйственные культуры.

По прогнозам «Gismeteo» и «Яндекс.Погода» в Сургуте такого сильного похолодания не ожидается. Температура будет держаться от +8 до +12 градусов.