Сразу две российские команды покинули крупнейший кибер-спортивный турнир The International 2017

Две российские команды этой ночью вылетели с крупнейшего турнира TheInternational 7 однако, войдя в восемь сильнейших команд мира. Европейская команда «TeamLiquid» расправилась сразу с двумя нашими коллективами: Team Empire и Virtus.pro.

Таким образом, Team Empire покинула TheInternational 7, заняв 7-8 место в турнирной таблице. За это команде полагается призовой фонд в размере $606,044 (более 36 миллионов рублей) на всю команду. Следом за ними покинули турнир и Virtus.pro, заняв 5-6 место с призовым фондом $1,090,879 (более 65 миллионов рублей).

«Это сложновато принять, но на сегодняшний день 5-6 место — это справедливый для нас результат. В отдельно взятой игре мы способны показывать чемпионскую игру, но на длинной дистанции турнира итог в целом закономерный, – прокомментировал ситуации генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин. И добавил, – Надеюсь, вы видите, как мы меняемся к лучшему для вас: больше ярких игр и интересных сюжетов в наших соцсетях и на официальном сайте, меньше скандалов и дизбандов. Так победим!».

Напомним, что на этой неделе в Сиэтле проходит самый большой кибер-спортивный турнир во всем Мире – Theinternational 2017. Уже через два дня определится обладатель самого крупного призового фонда в истории киберспорта – $10,666,372 на него претендуют 4 китайских коллектива и один европейский. Стоит отметить, что общий призовой фонд турнира составляет $24,341,755.