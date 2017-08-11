В Сургуте на пешеходном переходе сбили женщину с коляской

В Сургуте на перекресте ул. Каролинского и Университетской сбили женщину, которая переходила дорогу с ребёнком в коляске по пешеходному переходу. Женщину увезла машина скорой помощи.
Подробности читайте в ближайшее время.
В Сургуте на перекресте ул. Каролинского и Университетской сбили женщину, которая переходила дорогу с ребёнком в коляске по пешеходному переходу. Женщину увезла машина скорой помощи.
Подробности читайте в ближайшее время.
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Успехи малой авиации в Сургуте. Пилотажная группа «Барсы» // ONLINE 14 августа в 15.00