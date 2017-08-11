В Сургуте наградили призёров XXIII Сурдлимпийских игр

В Сургуте в новом региональном центре адаптивного спорта губернатор Наталья Комарова наградила лучших спортсменов и тренеров, выступивших на XXIII Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне в июле этого года.

«Все югорчане приветствуют победителей Сурдлимпиады! Президент назвал вас настоящими триумфаторами игр в Турции, мы все поддерживаем эту оценку и считаем, что она самая высокая. Нам особенно приятен успех в Турции, поскольку Югра участвует в эстафете Сурдлимпиад, проведя зимнюю Сурдлимпиаду на своей территории. Тогда, как нам кажется, мы заложили в неё много запала и энергии для большой Победы и в Турции», - обратилась к медалистам Наталья Комарова.

Награждение прошло в только построенном центре адаптивного спорта. Наталья Комарова отметила, что строители подготовили здание, отвечающее всем современным требованиям.

«Мне сегодня выпала честь передать ключ от центра, желаю вам от имени всех югорчан снять копию с этого ключа, ведь он также приведёт округ к новым победам и достижениям», - добавила глава региона.

После чего она вручила символический ключ от регионального центра адаптивного спорта его директору - семикратному чемпиону мира по пауэрлифтингу, заслуженному мастеру спорта Алексею Воробьеву.