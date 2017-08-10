Астрономы нашли две замлеподобные планеты в соседней системе

Группа ученых из Великобритании и США обнаружила четыре планеты у Тау Кита, ближайшей к нам звезды солнечного типа, сообщает N+1. Две из них находятся в зоне обитаемости — то есть там, где условия подходят для существования жидкой воды.

Тау Кита находится в 12 световых годах от Земли и по размеру лишь немного уступает нашему светилу: ее масса и радиус составляют 0,783 и 0,79 солнечных соответственно. Небесные тела, получившие название Тау Кита b, c, d, e, f, находятся на стабильных, почти круговых орбитах. Год на самой близкой к светилу экзопланете длится 13,9 дней, на самой далекой — 640 дней. Изначально предполагалось, что два объекта, Тау Кита e и f, попадают в потенциально обитаемую зону звезды, однако последующее моделирование показало, что в лучшем случае они находятся на самом ее краю.

Ученые так же говорят о том, что Тау Кита e и f находятся на границе потенциально обитаемой зоны. Тем не менее, звезду окружает много обломков, которые должны постоянно бомбардировать поверхность небесных тел, что не способствует зарождению и поддержанию жизни. Кроме того, для подтверждения существования небесных тел по-прежнему необходимы прямые наблюдения.