Запретить алкоголь, говорите? Производство водки в России выросло на 20%

Производство водки в России за первые 7 месяцев 2017 года увеличилось на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 42 млн дал. Об этом рассказывает РБК на основе данных Росстата. В том числе в июле 2017 года выпуск водки вырос на 4,5% по сравнению с июлем 2016 года, до почти 6 млн дал.

Увеличилось и производство коньяка: за семь месяцев 2017 года российские заводы увеличили выпуск на 6,7%, до 4,1 млн дал. Почти столько же — 4,2 млн дал — составил выпуск ликеро-водочных изделий, однако этот сегмент растет гораздо меньшими темпами: рост производства составил всего 0,5%, следует из данных официальной статистики.

Как считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, значительный рост производства водки объясняется не ростом потребления, а распространением системы ЕГАИС на всех участников оптово-розничного звена, включая продажи в магазинах. «Это только статистический рост, связанный с невозможностью производства и продажи нелегальной водки», — отметил эксперт.

В отличие от крепких алкогольных напитков, производство пива в России продолжает падать: пивоваренные заводы в январе—июле 2017 года выпустили 424 млн дал, что почти на 8% меньше показателя годом ранее.