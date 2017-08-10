Югра – в лидерах по формированию «образа будущего» в «тюменской матрешке»

Самой активной в формулировании «образа будущего» среди губернаторов субъектов «тюменской матрешки» стала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный доклад фонда «Петербургская политика» о социально-политической устойчивости российских регионов. Глава округа стала тринадцатой в общем списке и второй в УрФО — у нее семь баллов из десяти. Эксперты отметили ее заявления о внедрении целевых моделей обеспечения благоприятного инвестклимата, создании специального сайта-экрана «Бережливометр», развитии сети индустриальных парков, площадок для бизнеса, о разработке концепции развития профессионального образования до 2020 года.

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин получил четыре балла и занял 37 место. Его «образ будущего» характеризовался высказываниями о том, что следующие пять лет нужно посвятить экономике, регион должен быть «локомотивом развития страны, формировать ее доходы».

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев также, как и его ямальский коллега, получил четыре балла (47 место). Эксперты отметили его слова о том, что нужно разработать дорожные карты по повышению эффективности бюджетной политики, продолжать индустриальное развитие области, строить доступное арендное жилье на условиях государственно-частного партнерства.

Самыми активными в формулировании «образа будущего» стали главы Белгородской, Самарской и Ульяновской областей (10 баллов). Вторую строчку поделили главы Челябинской области, Мордовии и Севастополя (9 баллов). На третьем месте губернаторы Москвы, Санкт-Петербурга, глава Татарстана (8 баллов).

Для составления рейтинга изучались ежегодные послания, отчеты, доклады глав регионов, интервью. Экспертная оценка проводилась по двум параметрам: уровень внимания к риторике о будущем и адаптированность предлагаемого образа к ожиданиям жителей. Максимум по каждому из них можно было набрать пять баллов, минимум — ноль.