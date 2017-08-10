Затянули пояса. Средний чек россиян упал до 503 рублей

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин в июле потратил 503 руб., сообщает Коммерсант. После небольшого подъема в июне средний чек снова пошел вниз и за месяц потерял 14 руб., или 2,7%.

За год средний чек просел на 1,4%. Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах.

Несколько месяцев подряд средний чек продолжает свое снижение в Москве (5,3% за месяц, с 682 до 646 руб.), уступая по значению величине чека в Санкт-Петербурге (поднялся на 1%, с 703 до 710 руб.) В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли. Эксперты связывают это с сезонным удешевлением продуктов, в первую очередь овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что снижение реальных располагаемых доходов происходит на фоне роста реальных зарплат за полгода, более быстрого, чем рост доходов, темпа увеличения расходов домохозяйств и снижения темпов прироста сбережений. Таким образом, подтверждаются опасения Банка России об отказе населения от сберегательной модели в пользу большего потребления.