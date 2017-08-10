СМИ: У Следственного комитета есть претензии к главе Сургута из-за записи в соцсетях. Правоохранители готовят жалобу

Следственный комитет по Югре готовит жалобу в адрес сургутской администрации, сообщает URA.RU. В СК возмущены записью главы города Вадима Шувалова в соцсети «ВКонтакте», передает издание со ссылкой на инсайдерскую информацию. Ранее градоначальник опубликовал пост о попытке подкупа чиновника.

«Сургутяне, на этой неделе в администрации была пресечена попытка дать взятку одному из наших сотрудников. Хочу предупредить всех, кто пытается таким образом „решить свои проблемы“— это путь в тюрьму», — написал Вадим Шувалов.

Уголовное дело по данному факту пока что не возбуждено, идет стадия предварительного следствия. По версии источника в СК, эта публикация может помешать работе сыщиков, а дело рискует развалиться еще до предъявления обвинения взяткодателю. Правоохранители факт подачи жалобы пока не подтверждают.

Подозреваемым по делу о взятке, по версии URA.RU, может быть сургутский адвокат Олеся Волкова. В Сети пишут, что это была провокация со стороны чиновников.