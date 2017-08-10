К корням потянулись. В Тюмени несколько улиц могут назвать именами славянских богов (серьезно)

Несколько безымянных улиц на окраине Тюмени могут назвать в честь героев древней славянской мифологии, сообщает 72.ru. Такая инициатива поступила от городских активистов во время очередного заседания комиссии, которая присваивает и меняет названия элементов улично-дорожной сети.

Если предложение одобрят, то в Березняковском районе появятся улицы Рода (создатель всего живого), Сварога (бог-кузнец), Лады (богиня семейных отношений), Ярилы (богиня солнца и любви), Леля (божество любви и брака), Даны (богиня воды), Хорса (бог солнца) и Велеса (бог плодородия, богатства и семейного хозяйства). Параллельно обсуждается еще один вариант – назвать эти безымянные улочки проезд 1-й Славянский, 2-й Славянский и так далее.

Давать новые названия тюменским улицам дело обыденное – это происходит практически ежемесячно. Так, в июле поднимался вопрос о том, чтобы назвать безымянный сквер между улицами Мориса Тореза и Профсоюзной в честь Бессмертного полка. До этого обсуждалась идея присвоить имена известных пограничников – Вадима Матросова и Никиты Карацупы – улицам того же Березняковского района.