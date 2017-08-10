Помогу майнить. В России резко вырос спрос на специалистов по блокчейну и криптовалютам

В России резко вырос спрос на специалистов в области блокчейна, майнинга и криптовалют, свидетельствуют данные сервисов по поиску работы, сообщает РБК. По данным компании HeadHunter, с 1 января по 31 июля 2017 года работодатели разместили 201 вакансию для специалистов по блокчейну — это более чем в 10 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее. В основном такую работу предлагают в Москве (115) и Санкт-Петербурге (49). В 18 раз выросло количество вакансий для соискателей, которые специализируются на криптовалюте, почти в шесть раз — на майнинге. Большинство таких вакансий размещают IT-компании и банки.

Количество объявлений о позициях для специалистов в блокчейн по всему миру утроилось, писала в июне Financial Times со ссылкой на данные LikkedIn. При этом спрос на таких соискателей значительно превышает предложение. Лучшие работники в таких областях могут рассчитывать на зарплату выше $250 тыс. в год. Большинство специалистов, которые указывают блокчейн в качестве одного из своего навыков, живут в США, по данным LinkedIn. Много таких соискателей также в Великобритании, Франции, Индии, Германии и Нидерландах.

Президент России Владимир Путин поручил разработать программу «Цифровая экономика», затраты на нее сейчас оцениваются в 100 млрд руб. ежегодно. Согласно программе, к 2024 году в России должны появиться минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных на глобальном рынке компаний в сфере IT, десять платформ для основных отраслей экономики и 500 малых и средних компаний, занимающихся цифровыми технологиями. В настоящее время российская экономика занимает 27-е место в рейтинге 35 стран по уровню инноваций.