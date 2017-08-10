​Клиенты «Аэрофлота» при совместном полете смогут суммировать свой багаж

Клиенты «Аэрофлота» благодаря московской межрегиональной транспортной прокуратуре смогут суммировать свой багаж, при условии если пассажиры летят совместно одним и тем же рейсом, сообщают «Ведомости».

«По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры «Аэрофлота», летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», – сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Напомним, что ранее правила авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа любых пассажиров. Хотя в то же время федеральными правилами было установлена обязанность перевозчика, суммировать данные нормы по просьбе пассажиров.