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Продолжаем День строителя. Урбанисты рассказали о перспективах Сургутской агломерации

Причем это только часть более масштабного проекта

В рамках Дня строителя в сургутской филармонии сегодня прошла конференция «Агломерация», на которой эксперты в области урбанистики и градостроительства рассказали о перспективах развития югорских городов. Главной темой, что можно понять по названию конференции, стала периодически всплывающая идея создания агломерации Сургута и района. Однако приглашенные эксперты мыслили шире и предложили куда более амбициозный план.

«У нас есть идея, как мы ее называем, «агломерации Среднего Приобья». Под этим подразумевается общее экономическое и социальное пространство городов Югры и даже соседней, Томской области – я говорю о Стрежевом, - рассказал гендиректор института «Урбаника» Антон Финогенов (Санкт-Петербург). - У такой агломерации хорошие перспективы, прежде всего благодаря экономическому потенциалу округа. Например, Нижневартовск с 250 тысячами населения по объему промышленного производства превосходит Уфу, стотысячный Нефтеюганск – миллионный Омск, а Сургут с 390 тысячами жителей обгоняет два таких города как Пермь.

При этом эксперт отметил, что такая крупная агломерация должна состоять из более мелких, а для этого разным муниципалитетам округа нужно стремится к сотрудничеству:

«Есть два пути – простое объединение муниципалитетов и межмунципальное сотрудничество. Первый путь может кому-то показаться привлекательным, с виду это быстрое и простое решение. Но его эффективность сомнительна – это работает только при реализации крупных проектов, например, строительство моста. А в остальное время такое объединение довольно обременительно. Межмуниципальное сотрудничество в перспективе дает больше плюсов, но осуществить его сложнее и дольше. Это может работать по-разному: единые тарифы на общественный транспорт, согласованное дорожное строительство, создание монолитного инвестиционного пространства и так далее».

Сургутская агломерация по мысли гостя из северной столицы может не ограничиваться только городом и районом. Как кажется Антону Финогенову, наиболее оптимальный вариант для Сургута - «сообразить на троих» вместе с Нефтеюганском.

Я бы назвал это Сургутско-Нефтеюганская агломерация. Причины простые – у двух городов уже есть определенные социальные и экономические связи. Человек, например, может работать в Сургутском районе, но жить в Нефтеюганске. Тем более это касается Сургута, где вообще сложилась редкая картина – с утра люди едут на работу не в центр, как в большинстве российских городов, а в район, где находятся предприятия. В такой ситуации нужно просто развивать уже существующие связи», - заключил урбанист.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 186, комментариев: 0


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