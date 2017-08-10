​«Ромир» сообщил, что россияне стали меньше тратить в магазинах и назвал средний чек

Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что среднестатистический россиянин в июле за один поход в магазин тратил 503 рубля. В июне этот показатель был на 14 рублей или 2,7 процента выше, сообщают «РБК».

«Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. Уже который месяц подряд средний чек продолжает свое снижение в Москве, все более уступая по значению величине чека в Санкт-Петербурге. В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов», – говорится в сообщении «Ромира».

Таким образом, в гипермаркетах средний чек снизился на 3,8 процента, а в супермаркетах – на 3,1 процента. Лидером стали дискаунтеры – снижение произошло на 7,2 процента. «Однако в разрезе года во всех этих каналах средний чек показал положительную динамику. В крупных форматах, как гипермаркеты (+1 процент) и супермаркеты (+0,5 процента), рост оказался скромным, зато в дискаунтерах за год чек вырос на 10 процентов», – отмечается в сообщении исследовательского холдинга.

В исследовании участвовали 30 тысяч россиян из 180 городов с населением свыше 100 тысяч человек.