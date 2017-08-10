Алексей Учитель получил официальное разрешение на показ «Матильды» на территории России

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя «Матильда», об этом объявил глава департамента кинематографии ведомства Вячеслав Тельнов, сообщает «РБК».

«Министерство культуры провело стандартную процедуру — посмотрели и предоставили заключение о соответствии российскому законодательству. В законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено в публичной демонстрации. Ничего из этого перечня в содержании картины нет», – пояснил Тельнов. Также он отметил, что никто не может запрещать создание культурного произведения по политическим или идеологическим мотивам.

Стоит отметить, что единственным ограничением которое коснется «Матильду» – ограничение по возрасту зрителей, фильму установлена категория «16+».

Напомним, что разрешение выдали, несмотря на просьбы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и сбора подписей депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая собрала подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тыс. обращений граждан против выхода «Матильды» на российские экраны.