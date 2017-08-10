​Сургутские инспекторы остановили одну машину и пресекли два преступления — пьянство и езду без прав

В Сургуте инспекторы ДПС остановили 31 летнего мужчину на автомобиле «Нисан Лаурель». При проверке документов полицейские учуяли запах алкоголя и провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило версию стражей порядка. «Улов» инспекторов оказался двойным — водитель, кроме того, что был пьян, к тому же был лишен прав»

Автомобиль нарушителя отвезли на штрафстоянку, а в его отношении возбудили уголовное дело. Теперь нарушителю грозит тюрьма со сроком до двух лет.