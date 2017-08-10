В Сургуте почти половина ДТП оформляется по Европротоколу

Сотрудники ГИБДД Сургута за прошедшие сутки зарегистрировали 25 ДТП с материальным ущербом, 10 из них оформлены по Европротоколу, лишь в одном ДТП пострадал человек, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.
Всего за сутки сотрудники ГИБДД Сургута выявили 625 нарушений ПДД.
Госавтоинспекция Сургута напоминает о возможности оформлять ДТП с материальным ущербом по Европротоколу без вызова полиции.
Напомним, что оформление ДТП по Европротоколу осуществляется в следующих случаях: если обстоятельства ДТП не вызывают разногласий у участников происшествия и в нем участвуют только два транспортных средства, если отсутствуют пострадавшие, а также если ущерб от механических повреждений не превышает 50 тысяч рублей.
Успехи малой авиации в Сургуте. Пилотажная группа «Барсы» // ONLINE 14 августа в 15.00