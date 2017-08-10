В Сургуте почти половина ДТП оформляется по Европротоколу

Сотрудники ГИБДД Сургута за прошедшие сутки зарегистрировали 25 ДТП с материальным ущербом, 10 из них оформлены по Европротоколу, лишь в одном ДТП пострадал человек, сообщает ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД Сургута выявили 625 нарушений ПДД.

Госавтоинспекция Сургута напоминает о возможности оформлять ДТП с материальным ущербом по Европротоколу без вызова полиции.

Напомним, что оформление ДТП по Европротоколу осуществляется в следующих случаях: если обстоятельства ДТП не вызывают разногласий у участников происшествия и в нем участвуют только два транспортных средства, если отсутствуют пострадавшие, а также если ущерб от механических повреждений не превышает 50 тысяч рублей.