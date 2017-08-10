Администрация Евпатории столкнулась с проблемой - на пляже загорают нудисты //ВИДЕО

Настоятель храма святого пророка Божия Илии в Евпатории протоиерей Георгий Куницын предложил властям Евпатории (город-курорт на западе Крыма прим. ред.) воссоздать официальный нудистский пляж.

«На одном из пляжей нашего города мне совершенно случайно пришлось столкнуться с очень страшной проблемой, – цитирует его «Комсомольская правда – Крым». – Я увидел группу раздетых людей. Они загорали на общем пляже и никаких угрызений совести по этому поводу не испытывали. Я был вынужден даже вызвать полицию, чтобы навести общественный порядок. И это не в первый раз».

Также он отметил, что есть люди которым необходимы солнечные ванны по назначении врача. «В советское время в Евпатории был специальный пляж, он назывался «Лечебный», – напомнил Куницын. – Но сейчас его нет».

«Поэтому я обратился к властям, – рассказал отец Георгий. – К нудизму церковь относится отрицательно, потому что переживает за морально-нравственное состояние общества. Но раз такое явление есть, раз существуют люди, которые придерживаются такой философии, то логично предоставить им специальное место, чтоб они отдыхали, как им нравится, но не в местах общественного пользования!»





Этот вопрос обсудили на аппаратном совещании в администрации Евпатории. Речь шла о пляже «Золотые пески». На пляже развешаны таблички с надписью «Нудизм запрещен», но любителей загорать голышом они не отпугивают.

«Так это уже не нудисты, это эксгибиционисты, которые иногда перемещаются поближе к людям», – возмутился мэр города Андрей Филонов и приказал «усилить контроль за голыми людьми на общественных пляжах, а также «выделить для них свой уголок», отделив его небольшим заборчиком.

В итоге чиновники решили, что на пляже нужно установить перегородки и придумать опознавательные знаки. Мэр дал указания руководству пляжа придумать варианты, которые позволят «культурным нудистам» остаться незамеченными.