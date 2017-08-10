​Stratfor заявили, что Россию накроет «самая крупная за последние 20 лет волна эмиграции»

Американская аналитическая компания Stratfor выразили своё мнение, что Россию вскоре накроет «самая крупная за последние 20 лет волна эмиграции». Они считают, что страну уже покидают высококвалифицированные кадры, а это впоследствии плачевно скажется на экономике и политике, сообщают «NEWSru.com».

По данным Stratfor, половина российской молодежи морально готова покинуть пределы страны. Уже сегодня страну покидают высококвалифицированные специалист, которые не видят для себя перспектив в России.

Stratfor подсчитали, что материальный ущерб от эмиграции может составлять от 1,5 трлн долларов в год. Аналитики также утверждают, что за последний год старну покинули более 2 тыс. долларовых миллионеров и миллиардеров со своими активами.

Стоит отметить, что опрос, проведенный в июне всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что за три года желающих уехать из России уменьшилось с 13 до 10 процентов. А за последний год число граждан, которые хотели бы уехать из России в ближайшие год-два, увеличилось с 7 до 17 процентов. Также изменились и мотивы переезда, раньше граждане называли более высокий уровень жизни и зарплат за рубежом. Сейчас россияне чаще отмечают, что в других странах больше стабильности и защищенности.

Интересно, что согласно другому опросу ВЦИОМ россиянам не нужна стабильность, они наоборот требую перемен, более подробнее об этом читайте здесь