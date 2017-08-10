​В Сургуте подводят итоги урбанистического форума и отмечают День строителя. Что там интересного?

На проходящем в филармонии Дне строителя московские питерские урбанисты представили проекты развития городских общественных пространств. Они стали результатом второго урбанистического форума прошедшего в апреле.

В список общественных пространств вошли парк за Саймой, левый берег Саймы, сквер молодежный, набережная от сквера старожилов до «Старого Сургута» и парк «Нефтяник».

Отдельный доклад был посвящен созданию центральной площади на пустыре перед университетом и развитие всего полуострова. Согласно концепции, уже к 2020 году может появиться начальный вариант площади, а к 2030 – финальный, с культурными помещениями, стоянкой лодок, бассейнами, креативным центром и обустроенной набережной.

В предложенном проекте также планируется заменить частный сектор на полуострове университета на современную архитектуру, отвечающую интересам города и университета. По словам авторов это может быть, как и часть кампуса, так и малоэтажное жилье.

По словам столичных экспертов на реализацию всех проектов в области общественных пространств, градостроительства, улучшения дорожной сети по максимальному варианту потребуется около 630 млрд рублей на 20 лет.

По словам архитекторов и урбанистов в Сургуте предпочтительнее создание линейного центра города вдоль ул. Университетской, а не точечного, каким сейчас считается площадь возле памятника основателям города.