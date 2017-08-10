Россиянин входящий в ИГ хотел сбить американский военный самолет с помощью дрона

В Турции задержали гражданина России, который планировал сбить американский военный самолет с помощью дрона, сообщают «РБК».
Силовые ведомства сообщили, что мужчина был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламской государство». По утверждениям Haberturk, имя задержанного – Ренат Бакиев.
Бакиев на опросе признался, что он планировал совершить атаку на самолеты США, которые базируются на авиабазе Инджирлик на юге страны и участвуют в нанесении ударов по позициям боевиков ИГ.
Стоит отметить, что службам безопасности удалось его выследить и установить слежку. Переписку со своими кураторами из ИГ он вел через мессенджер Telegram, террористы были готовы проспонсировать его для совершения атаки.
Посольство в России в Анкаре выясняет ситуацию с задержанным в Турции, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Ирины Касимовой.
«Ранее сегодня турецкие СМИ сообщили о задержании российского гражданина Р. Бакиева на территории Турции по подозрению, насколько можно судить, в террористической деятельности. Российское посольство проводит необходимую работу по уточнению данной ситуации и прояснению обстоятельств этого дела», – сказала Касимова.
Успехи малой авиации в Сургуте. Пилотажная группа «Барсы» // ONLINE 14 августа в 15.00