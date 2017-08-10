​Жители «Тюменской матрешки» хранят в банках более триллиона рублей

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО средства всех клиентов на банковских счетах достигли суммы 1,2 трлн рублей, эта сумма выросла с начала года на 5 процентов. Вклады населения увеличились на 4 процента и превысили 716 млрд рублей, сообщает «РБК».

«За шесть месяцев текущего года юридическим лицам (включая индивидуальных предпринимателей) было выдано кредитов на общую сумму 355 млрд рублей. Физические лица получили в банках 157 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель превысил 1,7 трлн рублей (+2процента). Задолженность по корпоративному портфелю равна 1 трлн 199 млрд рублей, по розничному – 559 млрд», – рассказали в пресс-службе уральского главного управления отделения по Тюменской области (отделение Тюмень) Банка России

Стоит отметить, что объемы выданных кредитов физлицам выросли более чем на 20 процентов, а ипотечные кредиты на 12 процентов. Центробанк объясняет это снижением процентных ставок.

Напомним, ранее портал siapress.ruопубликовал материал, в котором рассказал, что Сбербанк России снижает процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процента при покупке новостроек и квартир на вторичном рынке