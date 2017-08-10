Центр профпаталогии обследовал более 2000 жителей труднодоступных районов Югры

Врачи АУ «Центр профессиональной патологии» в рамках летней навигации, стартовавшей 1 июня, обследовали 2102 жителя отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Ханты-Мансийского, Октябрьского и Кондинского районов округа.

Как сообщил главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов, бригады медиков посетили 13 поселков округа, до которых можно добраться только по рекам.

«Плавполиклиника «Николай Пирогов» отработала в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района и с 10 августа приступит к обследованию людей, живущих в деревнях Березовского района. По плану навигации 2017 года наш специализированный корабль с 21 специалистом на борту побывает в 41 отдаленном населенном пункте округа, где окажет медицинские услуги более 6 тыс. югорчан», - отметил Николай Ташланов.

На корабле располагается 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), также есть малая операционная.

В состав бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, врач ультразвуковой диагностики, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, врач-рентгенолог, гинеколог и врач общей практики, медсестры.

«Николай Пирогов» завершит навигацию 1 ноября.