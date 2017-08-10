Сбербанк снижает ставки и размер первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк России снижает процентные ставки по ипотеке на 0,6-2 процента при покупке новостроек и квартир на вторичном рынке, сообщает «ТАСС».

Помимо снижения процентной ставки, банк заявили о снижении минимального размера первоначального взноса по кредиту на пять процентов при покупке готового жилья.

Таким образом, новые ставки по ипотеке на пробретения жилья в новостройке составят 7,4-10 процентов, а на вторичном рынке 8,9-10 процентов. Минимальный первоначальный взнос будет равнее 15 процентам при «Приобретение готового жилья»

По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, спрос на ипотеку выходит на новый уровень и превышает докризисный.

«В мае и июне 2017 года в Сбербанке зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет: было выдано около 154 млрд рублей. Возросший спрос обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость - максимально выгодное за всю историю ипотеки в России», – отметил он.