В Урае досрочно завершили программу капремонта 2017 года

В Урае были приняты последние пять конструктивов в домах, которые планировалось обновить по программе капитального ремонта в 2017 году. В частности, в домах №90 и №84 второго микрорайона были отремонтированы фасады, а в домах №32 и №78 в том же микрорайоне были отремонтированы крыши. В доме №32 кроме крыши была капитально отремонтирована система водоснабжения. Всего в городе в 2017 году было отремонтировано 19 конструктивов в 6 домах.

В автономном округе на сегодняшний день полностью отремонтировано более 460 конструктивов. В 68 домах капремонт закончен в полном объеме, еще в 217 многоквартирниках он ведется в настоящее время. Приемные комиссии в составе специалистов Югорского фонда капитального ремонта, подрядчиков, стройконтроля, администраций, управляющих компаний и общественников, совместно с собственниками ежедневно ведут приемки выполненных работ в населенных пунктах округа.

Напомним, что после приемки дома, подрядчик дает пятилетнюю гарантию на качество выполненных в доме работ.