В Нефтеюганске завершилась последняя смена летнего форум-центра

6 августа в Региональном молодежном центре Югры состоялось закрытие последней летней смены «Мы – команда РДШ», которая собрала 50 школьников из 15 муниципалитетов округа: Сургут, Сургутский район, Лангепас, Нефтеюганск, Нефтеюганский район, Нижневартовск, Радужный, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск, Советский район, Урай, Пыть-Ях, Когалым.

Участники смены на протяжении пяти дней проходили обучение по образовательным модулям, направленным на лидерское развитие: «Я лидер», «Личная эффективность», «Ораторское искусство», «Конфликтология». Также, разделившись на микро-группы, ребята разрабатывали сценарии и снимали видеоролики социальной направленности. Восемь фильмов были представлены на Фестивале мобильного социального кино, который стал финальным событием смены.

В течение смены среди участников действовал рейтинг по направлениям: «участие в образовательной программе», «участие в творческой программе», «лидерский рейтинг». По итогам рейтинга самым активным в образовательной программе стала Анастасия Кнышова из Лангепаса, в творческой программе победила жительница Сургутского района Армина Макрдумян, а "Лидером смены" признали сургутянку Ирину Доценко.

Всего с 17 июля в центре на различных сменах побывало около 150 молодых югорчан. Так, в рамках первой смены «Гагарин! Спасибо за мечту!» ребята проходили строевую, боевую, огнестрельную, тактическую подготовку, и участвовали в имитированных испытаниях космонавтов. Творческая смена «Креативный город» собрала будущих художников, артистов, поэтов и танцоров, которые принимали участие в фотокроссах, мастер-классах и концертах, выпускали новости своего города и создавали город мечты.