​За последние три года осуждено более 45 тыс. человек, совершивших коррупционные преступления, ущерб превышает 130 млрд рублей

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Александр Русецкий заявил, что размер ущерба от коррупции в России за два с половиной года превысил 130 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».

«Размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд рублей», – сказал он.

Русецкий сообщил, что по данным статистики, доля материального ущерба от коррупции составляет 10 процентов от суммы ущерба всех видов преступлений в целом по России.

«За последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 000 человек, из которых 4500 являлись должностными лицами правоохранительных органов. За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня», – подчеркнул он.

Также он отметил, что основной причиной роста количества выявленных нарушений является развитие антикоррупционного законодательства.