В Югре запустят мобильное приложение для экстренных ситуаций

Департамент информтехнологий округа совместно с Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий разработал мобильное электронное приложение «112 Югра». В настоящее время оно проходит тестирование.

Приложение содержит инструкции, которые научат жителей округа как вести себя во время пожара, взрыва, бытовой аварии, при получении травм и других экстренных случаях. Для тех, кто в критической ситуации не может вспомнить номер телефона экстренной службы, встроены кнопки вызова спасателей.

Информация в приложении представлена в разных форматах: для взрослых и детей.