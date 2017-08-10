В Сургуте 27 сентября обсудят внедрение зеленых технологий в промышленность и недропользование

Сургут, ХМАО. В Сургуте 27 сентября откроется научно-практическая конференция "Зеленые технологии в промышленности и недропользовании". Мероприятие пройдет в рамках выставки "Сургут. Нефть и газ-2017".

Это уже седьмая конференция, организуемая Агентством нефтегазовой информации в данном направлении. Основная повестка дня: поиск оптимальных методов в борьбе с экологическими рисками, возникающими на производственных объектах Югры.

Ежегодно пул участников составляют представители Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, контролирующих органов, нефтяных компаний, сервисных компаний, оказывающих услуги в сфере охраны окружающей среды.

Напомним, в прошлом году конференция собрала более полусотни участников. Среди них представители крупных нефтегазовых компаний: ООО «РН-Юганскнефтегаз», ПАО «Варьеганнефтегаз», ООО «Газпром переработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО «Башнефть-Добыча», АО «Сургутнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», Schlumberger, ОАО «Тюменнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «Соровскнефть» и т.д.

В Год экологии особое внимание на конференции планируется уделить внедрению новейших экологических технологий в недропользование. Представители нефтегазовых компаний поделятся опытом решения текущих проблем в области промышленной безопасности. Поставщики продемонстрируют новое оборудование, технику и технологии, призванные минимизировать негативное воздействие на окружающую среду последствий недропользования.

Организаторы: Агентство нефтегазовой информации при участии ОВЦ "Югорские контракты".

Подробности и условия участия можно узнать по телефону (3452) 59-31-79 и в разделе "Конференции" на сайте Angi.ru