​КНДР готовят упредительный удар по острову Гуам

Генерала КНДР Ким Рак Диома разъяснил план ракетного запуска в сторону острова Гуам, на котором находится американская военная база. Цель удара – сдерживание «безрассудных действий американцев на юге Корейского полуострова», сообщают «РБК».

По предварительным планам ракеты «Хвасон-12» должны будут пролететь 3356 км над Японией и западной частью Тихого океана, после чего упасть примерно в 30-40 км от побережья Гуама. По мнению военных КНДР, речь идёт об упреждающем ударе.

Стоит отметить, что окончательная версия плана будет представлена в середине августа главнокомандующему Ким Чен Ыну, после чего стратегические ядерные силы КНДР будут дожидаться его приказа.

Добавим, что в Пхеньяне указали на бессмысленность диалога с президентом США Дональдом Трампом и заявили, что на него можно воздействовать только «абсолютной силой».

Ранее портал siapress.ru опубликовал материал, в котором рассказал, что стратегические силы Северной Кореи изучают план атаки на остров Гуам, где располагается военная база США.