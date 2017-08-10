​Первая смерть. От укуса клеща умерла жительница Тюменской области

В Тюменской области зафиксировали первый смертельный случай из-за укуса клеща. Умерла жительница Заводоуковска. Не смотря на долгий курс лечения, у нее все равно развилась тяжелая форма заболевания, сообщает «72.ru».

По данным на 7 августа, в Тюменской области зарегистрировано 63 случая заболевания клещевым энцефалитом, а всего за год клещи присосались к 13477 жителям области.

Напомним, что медики в очередной раз предупреждают: если к вам присосался клещ, в больницу нужно обращаться незамедлительно.