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​Первая смерть. От укуса клеща умерла жительница Тюменской области

В Тюменской области зафиксировали первый смертельный случай из-за укуса клеща. Умерла жительница Заводоуковска. Не смотря на долгий курс лечения, у нее все равно развилась тяжелая форма заболевания, сообщает «72.ru».

По данным на 7 августа, в Тюменской области зарегистрировано 63 случая заболевания клещевым энцефалитом, а всего за год клещи присосались к 13477 жителям области.

Напомним, что медики в очередной раз предупреждают: если к вам присосался клещ, в больницу нужно обращаться незамедлительно.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 109, комментариев: 0


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