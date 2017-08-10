В Сургуте произошла авария — газель столкнулась с легковушкой //ФОТО

В Сургуте около здания СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа произошла авария. Маршрутное такси под 31 номером столкнулась с легковушкой, которая вероятно пересекла двойную сплошную для поворота во двор. В маршрутном такси находились пассажиры, в том числе дети.
Буквально через пару минут приехали 3 машины ДПС, 2 машины скорой помощи и автомобиль сургутского спасательного центра.
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