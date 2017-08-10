16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,9611   EUR  70,4183  

​Глава ДНР: Малороссии не будет

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что проект переучреждения Украины в Малороссию вызвал интерес, но не под таким названием, сообщают «РБК».

Захарченко рассказал, что ему поступило «много интересных предложений» в ответ на идею создать Малороссию, он считает что «дискуссия была начата не зря».

По словам главы самопровозглашенной республики, эта идея получила «широкую поддержку». «Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение», – тем не менее заметил Захарченко.

Ранее портал siapress.ru опубликовал материал в котором рассказал, что Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:05, просмотров: 134, комментариев: 2


QR код
Комментарии:
Николай Бурков
не нравится
Сегодня в 10:55
Похоже что из Кремля позвонили дать заднюю, иначе олигархов с двойным гражданством из окружения ВВП будут щемить на западе ....Ждём осени....
Ura Orlov
не нравится
Сегодня в 11:20
Россия - это Русь, Киевская Русь (Украина) - это Русь, Белая Русь (Беларусь) - это Русь, а зомбированные и иностранцы думают что это разные народы и государства. Даже в Советском Гимне были слова"Сплотила на веки Великая Русь".

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость.

Труд строителя всегда на виду и имеет особую общественную значимость.

Пусть все задуманное вами воплотится в жизнь, а запланированное будет построено!
Андрей Трубецкой, глава сургутского района Сегодня в 11:15
44 0
В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник

В эти августовские дни отмечается самый мирный и добрый праздник
Низкий поклон и слова глубокой признательности первым сургутским строителям, кто был у истоков современного Сургута.
Рустем Юсупов, Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 10:01
114 0
​Практические итоги II урбанистического форума

​Практические итоги II урбанистического форума
Я чувствую, что нам принесли великие, грандиозные знания, мы их действительно пытаемся применять и реализовывать идеи. Но мы все еще слишком торопимся сразу делать.
Анастасия Малимон, сургутянка Сегодня в 09:31
191 2
Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь

Маленькому сургутянину Вове Антонченко нужна наша помощь
Повторный курс реабилитации в Китае поможет ему встать на ноги
Анастасия Семихатских 09 августа в 16:54
370 0
​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?

​И все-таки, зачем ОМОН был на хлебозаводе?
После «изъятия» документов на хлебозаводе следователями в сопровождении ОМОНа остаются вопросы, ответы на которые хотелось бы услышать от прокурора Сургута
Альберт Леонов, председатель ОО «Правоведы» 09 августа в 15:57
547 0
​Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА

​Более половины читателей siapress.ru так или иначе занимаются спортом // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 09 августа в 11:00
275 0
Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»

Статья дня. В мэрии Сургута началась операция «Преемник»
В Югре внутриэлитный раскол. Шувалов еще не ушел, а его место уже делят
Антон Степыгин © Служба новостей «URA.Ru» 09 августа в 09:38
1855 8
Статья дня. Боль и унижение

Статья дня. Боль и унижение
Я не призываю всех жить в столетних деревяшках. Просто если так вышло, что в городе по какой-то причине сегодня такие дома стоят, то они могут быть не гниющей раной, а украшением!
Илья Варламов, блогер 08 августа в 17:36
640 0
Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен

Запрос на перемены есть, но он не будет удовлетворен
О трансформации общественных настроений в России
Федор Крашенинников, политолог 08 августа в 17:07
483 1
​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ

​Нервозность на рынке снижается. Правда, вместе с торговыми оборотами // АУДИО, ТЕКСТ
Какого-то особого позитива для рубля в августе не просматривается. Наш прогноз по курсам доллара и евро к рублю на конец августа 61-64 – к доллару, 72-75,5 – к евро.
Валерия Пятина, финансовый советник Сургутского филиала «БКС Премьер» 08 августа в 13:48
376 0
​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА

​Больше половины собачников из аудитории siapress.ru убирают за своим питомцем на прогулке // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 08 августа в 11:21
404 0
Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?

Архитектурное безобразие. Зачем силовикам Алексей Фокеев?
Какую цель преследует уголовное дело: наведение порядка в местной власти или банальный и не очень изящный передел местных властных ресурсов?
Артем Мазнев 07 августа в 18:03
1639 3
Олег Владимиров

​Сходили за хлебушком
В нынешней России почти все несерьезно, кроме денег. Власть? Это инструмент, добывающий деньги. Почти все остальное – имитация. Если взять это за аксиому, то и ОМОН на хлебозаводе не будет казаться чем-то противоестественным.
Олег Владимиров 07 августа в 16:07
1270 6
Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова

Статья дня. Сургутские тайны. Две загадки миллиардера Владимира Богданова
Зачем его компания держит астрономические суммы на депозитах в российских банках преимущественно в долларах США?
Елена Березанская, Forbes 07 августа в 12:52
6015 5
Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru не жалует сургутские пляжи и водоемы // ИНФОГРАФИКА
С учетом того, какие у нас реки и пляжи, наших читателей можно понять
Редакция СИА-ПРЕСС 07 августа в 11:00
542 0
Села батарейка

Села батарейка
О порядке расторжения брака
Анастасия Семихатских 06 августа в 13:35
993 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика