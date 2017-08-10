​Глава ДНР: Малороссии не будет

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что проект переучреждения Украины в Малороссию вызвал интерес, но не под таким названием, сообщают «РБК».

Захарченко рассказал, что ему поступило «много интересных предложений» в ответ на идею создать Малороссию, он считает что «дискуссия была начата не зря».

По словам главы самопровозглашенной республики, эта идея получила «широкую поддержку». «Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение», – тем не менее заметил Захарченко.

Ранее портал siapress.ru опубликовал материал в котором рассказал, что Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия.