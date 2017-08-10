В октябре в Сургутском районе закончат строительство дороги на Угут

Строительство участка дороги до Угута Сургутского района вышло на завершающую стадию. Работы здесь завершены на 70 процентов.
В настоящее время закончено асфальтирование нижнего слоя дороги, ведется укладка верхнего. Проводятся мероприятия по укреплению обочин и откосов, устанавливаются железобетонные лотки. На очереди - закончить мосты, закрыть все железобетоном, засыпать обочины и установить барьерные ограждения, после чего останется нанести разметку.
Ход строительства дороги находится под контролем правительства региона. Очередная инспекция состоялась 9 августа. "Есть небольшие отставания у мостовиков на неделю или полторы. Руководители подрядных организаций подтвердили, что они не просто наверстают, а выйдут в график", - заверил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин.
По прогнозам подрядчиков, дорога будет сдана в эксплуатацию уже в середине октября текущего года.
Напомним, до строительства дороги добраться до Угута можно было только зимой. Летом поселок был практически отрезан от мира, проезд был возможен только на вездеходе.
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