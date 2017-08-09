В Югре Эргинским месторождением будет пользоваться Роснефть

Нефтяная компания «Роснефть» получила право на разработку и эксплуатацию Эргинского месторождения. Решение об этом было принято Правительством России по итогам состоявшегося аукциона. В качестве претендентов также выступали ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «РН-Уватнефтегаз» и ООО «ПионерГео».

«ПАО «НК “Роснефть”» предоставлено право пользования Эргинским участком недр федерального значения, включающим часть Приобского нефтяного месторождения, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья по совмещённой лицензии», -- говорится в сообщении Правительства РФ.

Эргинское нефтяное месторождение расположено в 45 км южнее г Ханты - Мансийска. Было открыто в 1995 г. Площадь участка – 762,8 кв. км. По состоянию на июнь 2016 г это было последнее из крупнейших разведанных сухопутных месторождений РФ, лицензия на которые находилась в нераспределенном фонде недр.

Недропользователи, получившие право на пользование недрами, уплачивают разовый платёж. Размер платежа для этого участка недр составляет 20071,513 млн рублей.